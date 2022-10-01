Güzel oyuncu Hande Doğandemir, yorgana sarılarak denizin içinde poz verdi
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Doğandemir, yorgana sarılarak denizin içinde poz verdi. Doğandemir'in verdiği cesur pozlar, takipçilerinden tam not aldı.
Yeni sezonda Hayat Bugün isimli dizide rol alacak olan güzel oyuncu Hande Doğandemir, kariyerindeki başarılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Rol aldığı projelerle Instagram'da 2,6 mİlyon takipçiye ulaşan Doğandemir, denizin içinde battaniyeye sarılarak verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun "Mood" notuyla paylaştığı fotoğraflar sevenlerinden tam not aldı. Güzel oyuncunun paylaşımına Pelin Akil ve Ezgi Gör'den destek gecikmedi. Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına "Buraları yaktın" yorumu yapıldı.
Hande Doğandemir, Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Hayat Bugün dizisinde Ulaş Tuna Astepe, Tansel Öngel, Şerif Erol, Hazar Ergüçlü, Mert Denizmen ve Utku Ateş ile başrolü paylaşacak. Doğandemir dizide Derin karakterini oynayacak.