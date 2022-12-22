"Gülşen'in davası sırasında bir grubun "Kahrolsun kafirler" sloganı attığı iddiası yanlış"

İmam Hatiplilere söylediği sözler nedeniyle ikinci kez hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası sırasında, bir grubun adliye önünde toplanıp "Kahrolsun kafirler" sloganı attığı iddia edildi. İddia birçok haber sitesinde yer buldu.

Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Bir grubun Çağlayan Adliyesi önüne gelip Gülşen hakkında "Kahrolsun kafirler" sloganı attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bazı haber siteleri söz konusu iddiayı manşetlerine taşıdı.

Görüntü Google'da tersine arama yapıldığında söz konusu grubun Gülşen için değil geçtiğimiz günlerde hakkında'dini değerlere hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Uğur Kutay için toplandığı ortaya çıktı.

Uğur Kutay'ın duruşması ve Gülşen'in duruşmasının aynı saate denk gelmesi nedeniyle konunun farklı olarak algılandığı anlaşılıyor. Öte yandan grup slogan atarken Gülşen'in ismini geçirmiyor.

İddiayı sosyal medya hesabından paylaşan bir sayfa da konunun Gülşen'le alakası olmadığına dair bir açıklama yayınladı.