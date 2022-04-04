Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik kararı aldığı Gökhan Çıra'yı tezkeresinde askerlik yaptığı birlikten lüks araçlı konvoyla çıktığı görüntüler gündem olmuştu. Diğer aileler dışarıda beklerken Ciğerci'nin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da inceleme başlattı.

"ÇOK AYIP ŞEYLER BUNLAR"

Konuya ilişkin TV100'e konuşan Selin Ciğerci, "O kadar konuları çarpıttılar ki... İçeride bir tek biz yoktuk. İçeride arabası olan aileler de vardı dışarı da arabası olmayan aileler de vardı. Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki annesi de babası da çok üzgünler. Resmen, 'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar" diye konuştu.

"NE YAPABİLİRİZ, ARABALARIMIZ LÜKS"

Açıklamalarının devamında ise Ciğerci, "Gökhan da çok üzüldü. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markaları yüzünden... Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" dedi.

GÖKHAN ÇIRA DA AYRIMCILIK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

MSB AÇIKLAMASI

Tepki çeken görüntülerin ardından MSB de harekete geçti. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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