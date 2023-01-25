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Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını duyuran Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu. Bebeğin annesinden bahsetmeyen Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor, seni çok seven bir baban var" dedi.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzüğü paylaşarak evlilik kararı aldığını duyuran Gökhan Çıra, bu sefer de baba olduğunu söyleyerek kafa karıştırdı.

"HAYATIMA HOŞ GELDİN KIZIM"

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

EVLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İsmini gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşayan Gökhan Çıra'nın 25 gün önce evlilik teklifi ettiği ileri sürülmüştü. Önceki akşam Instagram hesabından sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazdı. Çıra'nın parmağında da yüzüğün olması ikilinin nişanlandığı iddiasına akıllara getirdi.

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Baba oldum' diyerek bebeğiyle poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Gökhan Çıra Magazin Haberler

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