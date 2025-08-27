Genç oyuncunun ifşası sonrası Seren Serengil'den Tayanç Ayaydın'a destek çıkışı

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşa edilmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede televizyon dünyasına da yansıdı. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de rol aldığı Tozluyaka dizisinde birlikte çalıştığı Tayanç Ayaydın'dan taciz gördüğünü öne sürdü.

GENÇ OYUNCUNUN İTİRAFI

Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını açıkladı. Evli olan rol arkadaşının kendisine hem sözlü hem de yazılı tacizde bulunduğunu iddia eden Akkaya, "Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, sustum. Kendimi ortaya koyuyorum çünkü kız kardeşlerimin yanında olmak istiyorum. Ama benim yanımda kim duracak?" ifadeleriyle yalnız bırakıldığını dile getirdi.

Akkaya, iddialarını desteklemek için sosyal medyada mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de yayımladı. Söz konusu mesajlarda Tayanç Ayaydın'ın Akkaya'ya, "Dünyanın en güzel kadını!" ve "Sen çok özelsin… Benim için!!" gibi ifadeler kullandığı görüldü. Akkaya'nın ise bu mesajlara şu yanıtı verdiği dikkat çekti: "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? Mutlu yıllar. Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey."

SESSİZLİK BOZULDU

Akkaya'nın açıklamaları büyük yankı uyandırırken, Ayaydın'ın "özür" niteliğindeki paylaşımı tartışmayı daha da alevlendirdi. Genç oyuncu, bu açıklamaya sert tepki vererek sessizliğini sürdürmeyeceğini vurguladı.

SEREN SERENGİL'DEN FARKLI YORUM

Gündeme damga vuran iddialar sonrası yorumcu Seren Serengil de konuya dahil oldu. Sosyal medyada bir kullanıcının "Tehlikeli bir durum aslında. Gıcık olduğun bir oyuncuya, rol vermeyen bir yönetmene sallama zamanı tam. Gerçekle iftira birbirine karışır." yorumuna destek veren Serengil, "Adam öyle biri değil, bu bir iftira kampanyası" sözleriyle Ayaydın'ı savundu. Taciz kavramına dair değerlendirmesinde ise, "Taciz, sürekliliği olan sarkıntılıktır" ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bir kesim Serengil'in tavrını sert bir şekilde eleştirerek genç oyuncunun açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini savundu. Bir kesim ise Serengil'in ifadelerini "farklı bir bakış açısı" olarak değerlendirdi.

Yaşanan bu gelişmeler, dizi ve film sektöründe taciz, sessizlik ve dayanışma konularını bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.Serengil