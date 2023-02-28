Genç oyuncu Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti

Genç oyuncu Helin Kandemir'in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran usta oyuncu Hülya Duyar, "Helin, canımın için. Babacığının mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Son olarak Duy Beni dizisinin başrolünde oynayan ve Bihter adıyla yeni çekilecek olan Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak olan genç oyuncu Helin Kandemir, baba acısıyla yıkıldı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir'in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir, hayatını kaybetti. Instagram hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Babamın cenazesi yarın (bugün) öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

HÜLYA DUYAR: SABIRLAR DİLERİM, DUALARIM SİZİNLE

Acı haberi duyuran usta oyuncu Hülya Duyar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Helin, canımın içi. Babacığının mekanı cennet olsun. Sabırlar dilerim. Bütün dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.