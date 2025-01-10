Gazzeliler için "Hepsini öldürün" diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor
Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" diyen ünlü aktör James Woods'un Los Angeles'taki evi orman yangınlarında tamamen yandı. Yangın sonrası katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Woods, "Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün hiçbir şeyin yok" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ünlü isimler evlerini terk ederken, 100 bini aşkın bölge sakini için yeni tahliye emirleri verildi. Beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınların en az 2 bin evi küle çevirdiği tahmin ediliyor.
ÜNLÜ OYUNCUNUN DA EVİ YANDI
Oyuncu James Woods da evinin yakınındaki bir tepede yanan alevlerin videosunu paylaşanlar arasındaydı. Woods, X'te yayınlanan kısa klipte "Tahliye olmaya hazırlanıyorum" dedi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaşadıklarını CNN yayınında anlatan Woods gözyaşlarına boğuldu. Woods, "Üzgünüm, ama işte bir gün havuzda yüzüyorsunuz, ertesi gün her şey yok oluyor. Ama o (yeğeni) kumbarasını getirip evimizi yeniden inşa etmemiz için bize verdi" diyerek yardım istedi.
GAZZELİLER İÇİN ATTIĞI TWEETLER AKILLARA GELDİ
Woords, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştıran paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabından Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" paylaşımları ise akıllarda tazeliğini koruyor.