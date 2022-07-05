Fotoğraftaki kişinin eski manken Aysun Kayacı olduğu iddiası
- Güncelleme:
Sosyal medyada "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğraf gündem olmuştu. Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provasında görüntülendiği öne sürüldü. Birçok kişi söz konusu videoyu paylaştı. Ancak, fotoğraftaki kişinin Paula Erika adında bir Instagram kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öne sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında Instagram kullanıcı. Fotoğraflar da gelinlik provasından ve düğününden çekilmiş kareler.
Öte yandan söz konusu videoyu paylaşan gelinlik tasarımcısı Valdrin Sahiti'nin mağazası Dubai'de değil, Priştine Kosova'da yer alıyor. @paulaaerika'nın paylaşımlarından düğününü de Bulgaristan'da bulunan Hotel Marinela'da yaptığı anlaşılıyor.
İddialara konu olan Aysun Kayacı'nın sosyal medya hesabı yok. Dolayısıyla güncel fotoğrafını göremiyoruz. Eski mankenin internetteki fotoğrafları da eski.
İddia Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programda yorumcu Bilal Özcan tarafından ortaya atıldı. Özcan 28 Haziran tarihli programda görüntüyü bir takipçisinin gönderdiğini dile getirmişti.
""Fotoğrafın Dubai'de gelinlik provası yapan Aysun Kayacı'yı gösterdiği iddiası yanlış. Görüntülerdeki kişi Aysun Kayacı değil, Paula Erika adında Instagram kullancısı." "