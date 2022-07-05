"Fotoğraftaki kişinin eski manken Aysun Kayacı olduğu iddiası"

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

GELİNLİK PROVASI YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öne sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ AYSUN KAYACI DEĞİL

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında Instagram kullanıcı. Fotoğraflar da gelinlik provasından ve düğününden çekilmiş kareler.

GELİNLİK TASARIMCISI PAYLAŞTI

Öte yandan söz konusu videoyu paylaşan gelinlik tasarımcısı Valdrin Sahiti'nin mağazası Dubai'de değil, Priştine Kosova'da yer alıyor. @paulaaerika'nın paylaşımlarından düğününü de Bulgaristan'da bulunan Hotel Marinela'da yaptığı anlaşılıyor.

SOSYAL MEDYA HESABI YOK

İddialara konu olan Aysun Kayacı'nın sosyal medya hesabı yok. Dolayısıyla güncel fotoğrafını göremiyoruz. Eski mankenin internetteki fotoğrafları da eski.

İddia Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programda yorumcu Bilal Özcan tarafından ortaya atıldı. Özcan 28 Haziran tarihli programda görüntüyü bir takipçisinin gönderdiğini dile getirmişti.