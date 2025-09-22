Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini 257 oy farkla kazanarak kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da her zaman gündemde. Ünlü iş insanının aşk defteri, yıllara yayılan evlilikler ve ünlü isimlerle yaşanan ilişkilerle dolu.

Saran'ın özel hayatındaki ilk sayfa, 1990'lı yıllarda yaptığı evlilikle açıldı. İş insanı, Aycan Ateş ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Lâl adında bir kızı oldu. Daha sonra magazin dünyasında en çok ses getiren birlikteliklerinden birini sanatçı Hülya Avşar ile yaşadı. 2000'li yılların başında başlayan bu ilişki uzun süre manşetlerden inmedi, ancak ikili 2010 yılında yollarını kesin olarak ayırdı.

Sadettin Saran, ikinci evliliğini ise 2012'de diş hekimi Emek Külür ile yaptı. Beş yıl süren bu evlilik 2017'de sona erdi.

Fakat iş insanının en çok konuşulan ilişkilerinden biri, 2018'de Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile yaşadığı aşk oldu. Aralarında 18 yaş bulunan çift, Ekim 2018'de İstanbul'da görüntülendi ve kısa sürede ilişkilerini doğruladı. Yedi ay süren beraberlik Şubat 2019'da bitti, ancak Haziran 2019'da yeniden barıştılar. İlişkileri inişli çıkışlı devam etse de Kasım 2019'da kesin olarak yollarını ayırdılar. Bu aşk, Jahovic'in Mustafa Sandal'dan boşanmasının hemen ardından gelmesi nedeniyle uzun süre manşetlerden inmedi.

Aynı dönemde Saran'ın adı Defne Samyeli ile de anıldı. O sıralarda Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Samyeli ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemini salladı. Ancak iş insanı bu söylentilere net bir dille karşı çıktı ve "Haberler doğru değil, bu konuyu konuşmaya bile gerek yok" diyerek aşk dedikodularını yalanladı.

Sadettin Saran, son olarak Nisan 2024'te oyuncu Bade İşçil ile gündeme geldi. Uzun süredir yalnız olan İşçil, çıkan haberler üzerine "Ad konmuş hiçbir şey yok, tanışıklığımız vardır" açıklaması yaptı. Böylece ikilinin yakınlığı doğrulanmamış olsa da söylentiler uzun süre konuşuldu.

Bugün Fenerbahçe'nin başkanı olarak camianın gündeminde olan Sadettin Saran, özel hayatında resmen bekar. Ancak geçmişteki evlilikleri, Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanan ilişkileri ve Defne Samyeli ile Bade İşçil iddiaları, onun magazin dünyasında da sürekli gündemde kalmasına neden oluyor.