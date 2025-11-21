Favoriler arasındaydı ama ilk 30'a giremedi! Ceren Arslan'dan sitem dolu açıklama

Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, büyük destek görmesine rağmen ilk 30'a dahi giremedi. Yarışma sonrası ilk kez konuşan Arslan, hem sitem dolu sözleri hem de teşekkür mesajıyla dikkat çekti. Arslan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SÜRPRİZ SONUCA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ: ŞAİBELİ

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışması bu yıl tartışmalarla başladı ancak gecenin Türkiye açısından en çok konuşulan ismi Ceren Arslan oldu. Yarışma boyunca aldığı yüksek oylar ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Arslan, sonucunda ilk 30'a bile girememesi ile büyük şaşkınlık yarattı.

Arslan'ın elenmesi sosyal medyada "şaibeli", "adil değil", "politika karıştı" yorumlarını beraberinde getirirken, genç model yarışma sonrası sessizliğini bozdu.

"ÇOK EMEK VERDİK… JÜRİ BENİ DEMEK Kİ DAHA ÇİRKİN BULDU"

Ceren Arslan, yarışmanın hemen ardından Instagram hesabından yayımladığı video ile duygularını paylaştı. Emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen Arslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Çok çabaladık, çok emek verdik… O yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Türkiye'de görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum. Elimden geleni yaptım."

"JÜRİMİZ DEMEK Kİ BENİ O İLK 30'DAN DAHA ÇİRKİN BULDU"

Genç yarışmacı, ilk 30'a alınmamasıyla ilgili ise şu sözleriyle dikkat çekti, Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet." Arslan, tahmin ettiği ilk 5 finalist isimleri söylemeyeceğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti, "Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ SELİ

Ceren Arslan'ın yarışma sonrası yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle Arslan'ın "Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu" sözleri, hem şaşkınlık hem de destek mesajlarını beraberinde getirdi. nKullanıcılar, Arslan'ın yarışma boyunca gösterdiği performans ve aldığı yüksek oylara rağmen ilk 30'a dahi alınmamasını şaşırtıcı buldu. Birçok kişi, sonuçları "adil değil", "politik", "anlaşılmaz" olarak nitelendirirken, genç modele destek veren mesajlar da arttı. Kimi yorumlarda Arslan'ın emeğinin karşılığını alamadığı vurgulanırken, kimi takipçiler de yarışmanın şeffaflığıyla ilgili soru işaretlerini dile getirdi.

FATIMA BOSCH TAÇLANDI, SKANDALLAR GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Miss Universe 2025'te tacı Meksika güzeli Fatima Bosch alırken, yarışma Taylandlı direktör Nawat Itsaragrisil ile Bosch arasında yaşanan tartışma ve sahne arkasında yaşanan gerilimle gölgelendi.

İlk 30'a kalan ülkeler arasında Çin, Tayland, Brezilya, Fildişi Sahili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, ABD, Hindistan, Meksika, Filipinler, Fransa ve Venezuela gibi ülkeler yer alırken Türkiye listede yer bulamadı.