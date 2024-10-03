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Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
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2006 yılında Playboy'un 'Yılın Modeli' seçilen Louise Glover, bir zamanlar lüks bir hayat yaşarken şimdi İngiltere'nin Reading bölgesinde bir çiftlikte çadırda yaşıyor. 2010 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşadığı kalp krizi, hayatını değiştirdi. Ekonomik kriz nedeniyle işleri azalan Glover, kişisel antrenörlük ve köpek gezdirme işleriyle geçimini sağlamaya çalışıyor. Şu an aile desteğinden yoksun olan Glover, zor durumuna rağmen umudunu yitirmediğini belirtiyor.

41 yaşındaki Louise Glover'ın hayatı, Hollywood yıldızlarıyla dolu lüks bir yaşamdan evsizliğe uzanan ilginç bir hikâye.

2006 yılında Playboy'un "Yılın Modeli" seçilen Glover, bir zamanlar Hugh Hefner'ın ünlü Los Angeles malikanesinde yaşıyor, Leonardo DiCaprio ve Paris Hilton gibi ünlülerle partilere katılıyordu. "O günler başka bir dünya gibiydi," diyor Glover, geçmişini anımsarken.

Ancak 2010 yılında geçirdiği bir göğüs ameliyatı sonrası yaşadığı kalp krizi, hayatını değiştirdi. Beş hafta hastanede kaldıktan sonra kariyerine kişisel antrenör olarak devam etmeye karar verdi.

Ne yazık ki, İngiltere'deki ekonomik kriz nedeniyle işleri azalan Glover, şimdi İngiltere'nin Reading bölgesinde bir çiftlikte, 80 dolarlık bir çadırda yaşıyor. "Kış gelmeden bir çözüm bulmam gerek," diyor endişeyle.

Koruyucu ailelerin yanında büyüyen ve şu an aile desteğinden yoksun olan Glover, zor durumuna rağmen iyimserliğini koruyor. Pornografik içerik üretmeyi reddederek, kişisel antrenörlük ve köpek gezdirme işleriyle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Çadırında küçük bir ocak ve iki sıcak su şişesiyle yaşayan Glover, "Bazen burada daha huzurlu hissediyorum. Geçen gece uyku tulumumun içinde kayan yıldızları izledim," diyerek yaşadığı zorluklara rağmen umudunu yitirmediğini belirtiyor.

Glover'ın hikâyesi, şöhret ve lüksün geçici olabileceğini, hayatın beklenmedik dönüşler alabileceğini gösteriyor. Eski model, "Şansım yakında değişecek," diyerek geleceğe umutla bakıyor.

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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