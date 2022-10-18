Kafede beraber oluyorlarmış! İki daire parası yedirdiği hayat kadını yayına bağlandı, kaset skandalı patlak verdi

Sevdiği kadına ulaşmak istediğini söyleyerek Esra Erol'un programına katılan Eniz Demirci'nin aradığı kadının, uğruna eşini ve 6 çocuğunu terk ettiği Cansu isimli bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı. Genç kadının yayına bağlanıp Demirci'nin kendisini cinsel içerikli görüntüleri ile tehdit ettiğini söylemesi stüdyoda bir şok daha yarattı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 'sevdiği kadını' aramak için başvuran Eniz Demirci isimli şahsın gerçek hikayesi ortaya çıkınca hem ekran başındakiler hem de stüdyodakiler şaşıp kaldı.

Edirne'de yaşayan Eniz Demirci ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılarak sevdiği kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını söyledi. 57 yaşındaki Eniz Demirci, "Ben 33 yıllık evliyim, eşimle anlaşamıyorum ondan ayrılmaya geldim. 1.5 yıldır eşim beni eve almıyor. Sebebi bir hayat kadını ile beraber olduğum için... Cansu'ya aşık olunca eşim beni evden attı" dedi.

GÜNDÜZLERİ KAFEDE BERABER OLUYORLARMIŞ

Demirci'nin iki dairesini satıp hayat kadını olan sevgilisine harcadığını öğrenince Esra Erol, "Bu parayı nasıl yedirdin, her gün tost mu alıyordun?" şeklinde bir soru daha yöneltti. Eşini ve 6 çocuğunu terk edip "Aşık oldum" dediği kadınla gündüzleri kafede birlikte olduklarını ifade eden Demirci, "Kafede gündüz buluşunca hayat kadınlığından ne kadar kazanıyorsa ona o parayı veriyordum. Günlük 200 lira cebine koyuyordum, o da akşam annesinin evine gidiyordu" dedi.

DAMATLARI OLARAK KABUL ETMEDİLER

Cansu isimli kadının ailesi ile de tanışan Eniz Demirci, "Ağabeyi beni olumlu karşıladı ama damatları olarak kabul etmediler" dedi. 5 ay önce Cansu bir çocuk dünyaya getirince Eniz Demirci, bu kez kızın annesine gidip "O çocuğun babası benim" demiş. Kızın annesi ise "Çocuğun babası sen değilsin" diyerek onu kapıdan çevirmiş. Eniz Demirci bunun üzerine hayat kadını olan Cansu'yu gidip DNA testi istemiş. Bunu isteyince de Cansu ona soğuk davranmaya başlamış. Eniz Demirci'nin Esra Erol'un "Pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıt ise "Pişman da değilim. 2 dairem gitti" oldu.

O HAYAT KADINI YAYINA BAĞLANDI

Eniz Demirci'nin kafede 2 daire parası yedirdiği hayat kadını Cansu da yayına bağlandı. Yayına bağlanan Cansu ise "Çocuk ondan değil. Kimden olduğunu bilmiyorum. Valla babasının kim olduğunu ben de bilmiyorum" dedi. 32 yaşındaki Cansu, 5 aylık kızını yetiştirme yurduna bıraktığını açıkladı. Eniz Demirci ise çocuğun kendisinden olduğunu iddia etti.

"TELEFONUNDA BENİM GÖRÜNTÜLERİM VAR"

Eniz Demirci ile para karşılığı ilişki sırasında tanıştığını anlatan Cansu, Eniz Demirci tarafından cinsel içerikli görüntüleri ile tehdit edildiğini öne sürdü. Demirci'nin telefonunda mahrem görüntüleri olduğunu öne süren Cansu, "Ben bu işi yapıyordum. Onunla tanıştım beni bırakmadı. Ben onun ev parasını yemedim. Kendisi bana para verip bu hayattan kurtardı. Ama sonra beni tehdit etmeye başladı. Mahrem görüntülerimi çekip aileme söylemekle tehdit etti. Onun telefonunda benim görüntülerim var. Zorla ona kadınlık mı yapacağım" şeklinde konuştu.

ESRA EROL ÇILGINA DÖNDÜ

Yayına bağlanan Cansu isimli kadının anlattıklarından sonra Esra Erol da çılgına döndü. Eniz Demirci'ye "Sen bir aynaya bak" diyerek çıkışan Esra Erol, "Sen bir aynaya bak ben ne yapıyorum de. Bir insanın utanma duygusu en büyük erdemlerden biridir. İnsan önce yaptıklarından sonra da 6 evladından utanmalı. Sen bu kadına hayat seçimi ne olursa olsun laf söyleyemezsin. Yemin ederim o kadın senden çok daha onurlu bir kadın. Sen kurtarıcı mısın? Sen kurtarmak istiyorsan şeker hastası karını kurtaracaksın. Sen kurtarmak istiyorsan 6 çocuğunun rızkını sokaklarda yemeyeceksin. Geçin bunları. Böyle bir şey olabilir mi Eniz bey ya... Senin 6 çocuğun var. Kız evlatlarından birinin böyle olmasını ister misin? Baba sokakta, baba çocuklarının başında değil. Bir babanın görevi çocuklarına öncelikle iyi örnek olmaktır. Ben de eşinin yerinde olsam ben de sana saldırırdım. Hangi kadın olsa cinleri tepesine çıkar. Düşünsenize yanınızdaki adamdan artık illallah gelmiş utanıyorsunuz ya..." ifadelerini kullandı.