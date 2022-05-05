Eski Eşini Çabuk Unuttu! Bomba Aşk Açıklaması

Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'dan kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de 'Two' adlı mekanda sahne aldı.

Konsere 1 milyon lira değerindeki aracıyla gelen Görgüzel, sahnede iddialı kıyafet tercih ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kıyafet seçerken ciddi bir emek harcıyorum. Taşıyabileceğim kıtafetler giydiğim sürece sorun olacağını düşünmüyorum. Lütfen beni Gülşen ile kıyaslamayın. Gülşen'in kıyafet seçimleri cesur bulunmadan önce de ben böyle kıyafetler giyiyordum. Tarzım bu" açıklamasını yaptı.

"ARABA ALDIM, KREDİSİNİ ÖDÜYORUM"

Hamdi Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'e 2005 Model Peugeot 206 bırakmıştı. Bu konuya da değinen Görgüzel, "Bu arabanın o arabayla ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana gelmişti. Bu arabayı kendim aldım, kredisini ödüyorum" dedi.

"AŞKSIZ YAPAMAM"

Aşka kapılarının açık olduğunu belirten Selen Görgüzel, "Aşka kapalı değilim. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda ve doğru yerde karşıma çıkacak birisine aşık olurum diye umuyorum" şeklinde konuştu.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

SELEN GÖRGÜZEL ÖZEL HAYATI

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi. Görgüzel, Mart 2022'de eşinden boşandı.

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