Eşiyle Verdiği Poz Gündem Oldu! Yaş Farkı Şoke Etti

İSTANBUL (Snob Magazin) - Geçtiğimiz şubat ayında Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt vermişti.

TATİL YAPIYORLAR

Aile arasında bir törenle evlenen Mehtap Özkan ve Gürsel Tekin, şu sıralar Alaçatı'da tatil yapıyor.

"EVLİLİK YARAMIŞ"

Genç spiker, eşi Gürsel Tekin ile mutluluk pozu verdi. Gürsel Tekin'in son halini görenler, "Evlilik yaramış" ve Yolda görsem tanımazdım" yorumlarını yaptılar.

Mehtap Özkan, iddialı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan kaç yaşında, nereli; Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı. 31 yaşındadır.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

HALK TV'DEN HABERTÜRK'E TRANSFER OLDU

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

2022 yılı itibarıyla tv100'de haber sunmaktadır.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında; CHP Milletvekili Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Gürsel Tekin 57 yaşındadır.

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Kars Alpaslan Lisesi'nde öğrenim gördü. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı. Fakat bazı sebeplerden dolayı yüksek tahsiline devam edemedi. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınarak garsonluk yapmaya başladı. 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'ne katıldı. SODEP'in Sosyaldemokrat Halkçı Parti adını almasından sonra da burada kalarak çalışmalarda bulundu.

1989 Türkiye yerel seçimlerinde de SHP'den Kadıköy Belediye Meclisi üyesi seçildi. 1995'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. 2004 ile 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine getirildi. Bunun yanında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından 2011 ve 2015 yıllarında İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Ayrıca 8 Mayıs 2014 tarihinde partinin genel sekreterliği görevine atanmıştır. Bu vazfiesini de 24 Ocak 2016'ya kadar sürdürmüştür.

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