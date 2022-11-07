Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Magazin Haberleri

Güzel merkezi sahibi Dilan Polat, sosyal medya hesabından eşinin ayaklarını yıkayıp öptüğü anları paylaştı. Görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Polat için "Kendinizi bu kadar da aşağılamayın, midem kaldırmıyor" yorumları yapıldı.

Doğum fotoğrafçılığı yaparak başladığı kariyerine güzellik merkezleri açarak devam eden ve şimdilerde neredeyse her dilde bir merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son paylaşımıyla tepki çekti.

Polat, hastanede birlikte tedavi gördüğü eşinin ayaklarını yıkarak öptü. Her anını Instagram hesabından yayınlayan Polat, o anları da "Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim" notuyla yayınladı. Ünlü ismin kısa sürede 90 bine yakın görüntülenme alan paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

2 çocuk annesi Dilan Polat'ın eşinin ayaklarını öpmesine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "Sevgiden iğrendim" ve "Her anını böyle çektirip paylaşması şov" yorumları yapıldı.

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Gelen tepkilerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım daha yapa Polat, "Oh oh öperim, severim, koklarım. O benim kalbim, o benim canım. İstediğinizi yazın, çizin ben böyle seviyorum. Oh mis gibi mis çiçek gibi. Tam 17 sene çocukluğum" ifadelerini kullandı.

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Eşinin ayağını öpen fenomen Dilan Polat'a tepki yağıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Dilan Polat Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Umit Cetin:

adam kesin zengin garibanın ayağı kokar derler

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Furkan Y:

Kıskananlar, çekemeyenler her zaman olur. Kıskananlar çatlasın diyoruz.

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title