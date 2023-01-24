Elif Karlı, cezaevinde ölen eşinin toprağı kurumamış mezarını paylaştı: Aldılar benden

Türk halk müziğinin başarılı sanatçılarından Elif Karlı'nın 7 aydır cezaevinde olan eşi Cengiz Karlı,geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karlı, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

"GÖZLERİNE İYİCE BAK"

Şarkıcı, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karlı, "Gözlerine iyice bak. Bekle" diye yazdı. Ünlü şarkıcı eşinin toprağı kurumamış mezarını da paylaşıp "Aldılar benden" notunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, 7 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası konuşan Elif Karlı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.