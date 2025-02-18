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Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kar tatili için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, karda yorganına sarılarak verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Hayranları şarkıcının paylaşımına, "Değişik tarz olmuş" yorumları yaptı.

Kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, 1.9 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu anlara ortak etti.

"RÜYADA GİBİYİM"

Tatilde kuzey ışıklarını izleyen şarkıcı o anları, "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını biliyordum. Biliyordum, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandığı hikayesiyle paylaştı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

KARDA YORGANLA CESUR POZLAR

Ünlü şarkıcı, bembeyaz karlar içinde verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Ece Seçkin, karda yorganına sarılmış vaziyette çektirdiği fotoğrafları hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

"DEĞİŞİK BİR TARZ OLMUŞ"

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Seçkin'in paylaşımına hayranları, "Değişik bir tarz olmuş", "Bu güzellik şaka mı?", "İnsan yorganla bile güzel çıkabilir mi?" gibi yorumlar yaptı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yazık boy kısa olunca yorgan iyi poz vermiş içinde bir şey var ama seçemedim

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