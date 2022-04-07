Ece Erken ve Demet Akalın'la fotoğrafını paylaşırken Photoshop'un dozunu kaçıran Seren Serengil, alay konusu oldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, dün evinde parti vererek 51. yaşını kutladı. Partiye Ece Erken ve Demet Akalın gibi isimler de katıldı.

PHOTOSHOP'UN DOZU KAÇTI

Sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara yaptığı Photoshop'la sık sık adından söz ettiren Serengil'den Ece Erken ve Demet Akalın da nasibini aldı. Erken ve Akalın'ın çocuklarının da olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Serengil, "Doğum günüme arkadaşlarım Hira ve Eymen anneleriyle katıldılar" notunu düştü.

ALAY KONUSU OLDU

Ancak fotoğrafta en dikkat çeken detay Serengil'in Erken ve Akalın'a yaptığı Photoshop oldu. Serengil'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken kullanıcılar "Fotoğrafta kimse tanınmıyor. Demet Akalın kızından bile küçük görünüyor" yorumları yapıldı.