Ece Erken ve Demet Akalın'la fotoğrafını paylaşırken Photoshop'un dozunu kaçıran Seren Serengil, alay konusu oldu
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Seren Serengil, 51. yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Evinde parti veren Serengil, Ece Erken ve Demet Akalın'la olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Serengil, Photoshop'un dozunu kaçırınca fotoğrafa bakanlar Ece Erken ve Demet Akalın'ı tanımakta güçlük çekti.
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, dün evinde parti vererek 51. yaşını kutladı. Partiye Ece Erken ve Demet Akalın gibi isimler de katıldı.
Sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara yaptığı Photoshop'la sık sık adından söz ettiren Serengil'den Ece Erken ve Demet Akalın da nasibini aldı. Erken ve Akalın'ın çocuklarının da olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Serengil, "Doğum günüme arkadaşlarım Hira ve Eymen anneleriyle katıldılar" notunu düştü.
Ancak fotoğrafta en dikkat çeken detay Serengil'in Erken ve Akalın'a yaptığı Photoshop oldu. Serengil'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken kullanıcılar "Fotoğrafta kimse tanınmıyor. Demet Akalın kızından bile küçük görünüyor" yorumları yapıldı.