Ebru Şallı ve Eşi Uğur Akkuş Dubai'ye Kaçtı

Tüm bunlar medyada manşetleri süslerken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifi bu iddiaları yalanlarcasına önce, Uğur Akkuş kızı, Aden Su'nun 9'uncu doğum gününü partisinde, ardından İstinye'de yedikleri yemek sonrasında verdikleri el ele fotoğraflar ile ve açıklamalar ile tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ispat etmeye çalışmışlardı.

Akkuş çifti bu kez Dubai'ye kaçtılar. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı, özel bir uçak ile Dubai yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları her zaman olduğu gibi Ebru Şallı sosyal medya hesaplarından önce "Nereye uçuyoruz acaba" arkasından "Kaçıyoruz" etiketleri ile paylaştı.

Uğur Akkuş ve eşi çok önemli iş görüşmeleri için önce Dubai ardından Abu Dabi geçecekler.

Yeni projelere imza atmaya hazırlanan Uğur Akkuş birkaç günde olsa eşi Ebru Şallı ile kaldıkları Palm Jumeriah'ta tadını çıkarmaya çalışacaklar.