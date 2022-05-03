Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, en önemli moda etkinliklerinin başında gelen Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı. Saçlarını Monroe gibi sarıya boyatan Kardashian, açık artırmadan 4,8 milyon dolara satın aldığı elbiseye girebilmek için 3 hafta diyet yaptı.
Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala, dün akşam görkemli bir tören ile gerçekleşti. Kim Kardashian, ünlü isimlerin akın ettiği törende yine farkını ortaya koydu.
Dünyaca ünlü yıldız, Met Gala'ya Marilyn Monroe'ya ait olan 5 milyon dolarlık elbise ile katıldı. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian hem eleştirmenlerden hem de hayranlarından tam not aldı. Elbisesini pırlanta küpeleri ve beyaz kürküyle tamamlayan Kardashian, Met Gala'da kusursuz görünmek ve elbiseyi rahatça giyebilmek için sıkı bir diyete girdi. Ünlü isim, son 3 haftadır hiç şeker ve gluten tüketmeyerek elbisenin içinde kusursuz görünmeyi başardı.
Marilyn Monroe 1962'de Başkan Kennedy'e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı. Kardashian'ın kırmızı halıda elbisenin orijinali giyerek poz verdiği sonra da zarar görmemesi için replikasını giydiği ileri sürüldü.
Marilyn Monroe'nun yıllar önce bu elbiseyi dikmesi için tasarımcı Jean Louis'e 1440 dolar ödediği biliniyor.
Elbisenin içinde oldukça şık görülen Kim Kardashian, 307 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Kardashian'ın paylaşımı 3,5 milyondan fazla beğeni aldı.