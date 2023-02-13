Dünyaca ünlü şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'a gelerek depremzedelere yemek dağıttı

İsveçli şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından sosyal medya hesabından peş peşe Türkiye için yardım paylaşımları yaptı. Paylaşımların ardından Kahramanmaraş'a giden şarkıcı, ekiplerle bir araya gelerek depremzedelere yemek dağıttı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'de ağır yıkımlara neden olan depremlere dünyaca ünlü isimler de sessiz kalamadı. Ülkemiz için yardım çağrısında bulunan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı.

DEPREMZEDELERE YEMEK DAĞITTI

Depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı, İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile bölgede yemek dağıtımı yaptı. Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan ünlü sanatçı, "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş'a geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETMELİYİZ"

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz" diye konuştu. Daha önce de sosyal medya hesabından bağış kampanyalarına destek veren sanatçının paylaşımlarına, dünyanın farklı yerlerinden yazılan olumlu yorumlar ve destek mesajları dikkati çekti.