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Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

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Dilek Taşı, Aşka Düşman ve Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım için de final kararı alındı. Dizi 8. bölümle ekran macerasını noktaladı.

Dizi dünyasında geçtiğimiz haftadan bu yana birçok dizi için final kararı alındı. Reytinglerde yenilen Dilek Taşı, Aşka Düşman, Yıldızlar Bana Uzak'tan sonra Ne Gemiler Yaktım'ın da ekran macerası bitiyor.

8. BÖLÜMLE BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat'ın paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi 8. bölümle final yapacak. Dizinin yayın günü pazartesiden pazara alınmıştı.

NE GEMİLER YAKTIM'IN KONUSU NE?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan Ne Gemiler Yaktım, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek.

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Erkan Kolçak Köstendil Devrim Özkan Deniz Baysal Televizyon Magazin Haberler

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