Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Rol aldıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam evlendi.

DİZİDE KAVUŞAMAMIŞLARDI

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde kavuşamayan aşıkları canlandıran 'Suna' ile 'Abidin' gerçek hayatta mutluluğu yakaladı.

DÜĞÜNE BÜYÜK İLGİ

Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam Fenerbahçe'de bir mekanda düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çifti 'Yalı Çapkını' ekibi yalnız bırakmadı. Konuklar tarafından sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

İşte düğünden öne çıkan kareler;