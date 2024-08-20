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Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

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'Yalı Çapkını' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı, dün akşam evlendi. Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Pozam ve Arıcı, Fenerbahçe'deki bir mekanda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin nikah törenine 'Yalı Çapkını' ekibi de katıldı. Sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi topladı.

Rol aldıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam evlendi.

DİZİDE KAVUŞAMAMIŞLARDI

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde kavuşamayan aşıkları canlandıran 'Suna' ile 'Abidin' gerçek hayatta mutluluğu yakaladı.

DÜĞÜNE BÜYÜK İLGİ

Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam Fenerbahçe'de bir mekanda düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çifti 'Yalı Çapkını' ekibi yalnız bırakmadı. Konuklar tarafından sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

İşte düğünden öne çıkan kareler;

Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Dizide kavuşamamışlardı! Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Yalı Çapkını Yalı Çapkını Ersin Arıcı Beril Pozam Fenerbahçe Dünya Magazin Yaşam Haberler

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