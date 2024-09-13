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Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

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Dilan Polat'a yakınlığıyla tanınan ve daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan fenomen Nevra Bilem, kilolarca altın takarak şov yaptı.

Altınlara olan düşkünlüğü ve Dilan Polat ile arkadaşlığıyla binlerce takipçiye ulaşan Nevra Bilem gösterişli videosuyla yine gündem oldu. Geçtiğimiz sene hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açılan Nevra Bilem, altınlarıyla gösteriş yaptı.

KİLO KİLO ALTIN TAKTI

Eşi ve çocuklarıyla arabada video çeken Bilem, altın kemer, kilolarca ağırlığından altın kolyesi, bilezikleri ve yüzükleriyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Altınlarını göstermek için araba kullanırken emniyet kemeri takmayan Bilem'e tepki yağdı. "Görgüsüzlük seviyesi inanılmaz" yorumlarına kulak asmayan fenomen, altınlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmedi.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA DAVALARI VAR

Geçtiğimiz sene Nevra Bilem tarafından bedava tatil bahanesiyle devre mülk satma yoluyla dolandırıldıklarını ileri süren birçok vatandaşa suç duyurusunda bulunmuştu. Bilem'in reklamını yaptığı mobilya markasından sipariş veren bir kişi de paranın fenomenin bir aile üyesinin hesabına gönderildiğini fark etmiş ve şikayetçi olmuştu.

İşte Nevra Bilem'in videosuna gelen bazı yorumlar...

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem kilolarca altın takıp gösteriş yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Dolandırıcılık Dolandırıcı Dilan Polat Magazin Yaşam

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