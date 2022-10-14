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Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Magazin Haberleri

Görümcesi Dilan Çıtak Tatlıses'in düğününe katılan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melek Zübeyde ile paylaşım yaptı. Melek Zübeyde'nin değişimi ise dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Tatlıses'i bu özel gününde kardeşleri İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde de yalnız bırakmadı.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, düğünden sonra Instagram hesabından İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde ile fotoğraflarını paylaştı. Anne, babası ve kardeşlerinin aksine gözlerden uzak bir hayat tercih eden Melek Zübeyde, yurt dışında 3 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kamera karşısına çıkmayı tercih etmeyen Melek Zübeyde'nin annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses Perihan Savaş İdo Tatlıses Magazin Haberler

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