Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim

2005-2018 yılları arasında evli kalan ve 2 çocukları olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener arasında gerilim bir kez daha yükseldi. Kutluay, geçtiğimiz aylarda Real Madrid'e transfer olan oğlu Ömer için nafaka ödemek istemediğini belirterek dava açınca Demet Şener'den tepki gecikmedi.

"KUTLUAY'I MESLEĞİ YOK, ŞENER'İN EKONOMİK DURUMU DAHA İYİ"

İbrahim Kutluay'ın avukatı, 59 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için açtıkları davayla ilgili "Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener'in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener'in mali gücü müvekkilden fazladır" dedi.

DEMET ŞENER: YARDIM DEFİLESİ DÜZENLEYECEĞİM

Eski eşinin açtığı davaya tepki gösteren Demet Şener ise Kanal D habere yaptığı açıklamada şu sözlerle tepki gösterdi: "Gelir düzeyi artık çok kötüymüş, dava bana karşı açıldı. Dava celbi geldiğinde benim haberim oldu. Bunca yıllık profesyonel, Türkiye'nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan NBA'e kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi de düzenlemeyi düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironi ile kapatmış olayım, baya komik geliyor. Ben her üç haftada bir Ömer'in yanındayım. Bütün ihtiyaçlarını gittiğimde karşılıyorum. Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer'in velayeti bendedir, bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekiyor."