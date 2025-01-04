Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

1990'lı yıllarda yayınlanan Demet Sağıroğlu'nun unutulmaz şarkısı "Arnavut Kaldırımı", müzikseverlerin hafızalarına kazındı. Ancak bu klip sadece şarkısıyla değil, klibin başrolündeki sevimli çocukla da dikkat çekti.

ELMA ŞEKERİYLE TANIDIK, ŞİMDİ DİZİ OYUNCUSU

Başındaki şapkası, mavi gözleri ve içten gülümsemesiyle Sağıroğlu'na sevgiyle bakan o küçük çocuk, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde izlediğimiz Batuhan Aydar, bugün 34 yaşında ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Batuhan Aydar, yalnızca klip geçmişiyle değil, şimdiki haliyle de hayran bırakıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alıyor. Klibin küçük yıldızı, şimdi dizi projelerinde boy göstererek kariyerine farklı bir yön vermiş durumda.

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul - Maltepe - Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur. Eğitim hayatına Açık Öğretimde Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı. 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol aldı.

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide ve 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında SamanYolu Tv'de yayınlanan "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırmaktadır. Ergül Miray Şahin, Naşit Özcan, Hüseyin Köroğlu ile birlikte oynamıştır.