Demet Evgar Anne Oldu
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Sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Evlendiğinde 3,5 aylık hamile olan Evgar'dan güzel haber geldi.
DURUMLARI İYİ
Güzel oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Taksim'de özel bir hastanede doğum yapan oyuncunun ve Mavi bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin