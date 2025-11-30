Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça'ya taşındıktan sonra adeta bambaşka biri oldu. İstanbul'un yoğunluğundan uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fit vücuduyla gündemi karıştırdı. Arka Sokaklar'da rol almak için kısa süreliğine İstanbul'a dönen Levendoğlu'nun değişimi, hayranlarını şaşkına çevirdi.

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve Teşkilat gibi yapımlarla milyonların sevgisini kazanan oyuncu, Datça'ya taşındıktan sonra "Artık İstanbul benim için gurbet. Keyif almıyorum. Keşke işimi de Datça'da yapabilsem." sözleriyle dikkat çekmişti.

İSTANBUL'A ARKA SOKAKLAR İÇİN GELİYOR

Arka Sokaklar dizisine "Bozo" karakteriyle dahil olan Levendoğlu'nun geçtiğimiz saatlerde paylaştığı spor görüntüleri ise hayranlarını şaşırttı. Kilo verdiği ve kaslarını belirgin şekilde geliştirdiği görülen oyuncunun yeni hali kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Takipçileri, Levendoğlu'nun paylaşımına "Yılların en fit hali", "Datça sana yaramış" ve "Bu fiziği nasıl yaptın?" gibi yorumlar yağdırdı.