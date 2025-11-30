Haberler

Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu Haber Videosunu İzle
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aldığı radikal bir kararla 2024'de İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yalnızca dahil olduğu Arka Sokaklar'ın çekimleri için İstanbul'a gelen Levendoğlu, sosyal medya hesabında vücudunun son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

  • Sarp Levendoğlu Datça'ya taşındı.
  • Sarp Levendoğlu Arka Sokaklar dizisinde Bozo karakterini canlandırıyor.
  • Sarp Levendoğlu kilo verdi ve kaslarını geliştirdi.

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça'ya taşındıktan sonra adeta bambaşka biri oldu. İstanbul'un yoğunluğundan uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fit vücuduyla gündemi karıştırdı. Arka Sokaklar'da rol almak için kısa süreliğine İstanbul'a dönen Levendoğlu'nun değişimi, hayranlarını şaşkına çevirdi.

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve Teşkilat gibi yapımlarla milyonların sevgisini kazanan oyuncu, Datça'ya taşındıktan sonra "Artık İstanbul benim için gurbet. Keyif almıyorum. Keşke işimi de Datça'da yapabilsem." sözleriyle dikkat çekmişti.

Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

İSTANBUL'A ARKA SOKAKLAR İÇİN GELİYOR

Arka Sokaklar dizisine "Bozo" karakteriyle dahil olan Levendoğlu'nun geçtiğimiz saatlerde paylaştığı spor görüntüleri ise hayranlarını şaşırttı. Kilo verdiği ve kaslarını belirgin şekilde geliştirdiği görülen oyuncunun yeni hali kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Takipçileri, Levendoğlu'nun paylaşımına "Yılların en fit hali", "Datça sana yaramış" ve "Bu fiziği nasıl yaptın?" gibi yorumlar yağdırdı.

Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi

Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi
12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı

12 Dev Adam'dan bir görkemli galibiyet daha
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına olay cevap

İstifa çağrılarına olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.