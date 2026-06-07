Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk babası Zeki Özdemir (30), evde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının, Zeki Özdemir'in tabanca ile vurulduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 4 çocuk babası Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Özdemir'in mi intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı