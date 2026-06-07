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Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi

Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kimlik kontrolünden kaçan çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, bir vatandaşın yumruk darbesiyle yere düşürülerek polis tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, kimlik kontrolü yapan Yunus ekiplerinden kaçarken bir vatandaşın yumruğuyla yere düşünce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri'ne bağlı polis ekiplerinin Dispanser Sokak'ta gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında bir şahıs iddiaya göre başka bir kişiye ait kimliği gösterdi. Durumun fark edilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, durumu gören G.K. isimli vatandaş kaçan şahsa müdahale etti. G.K.'nin yumruk darbesiyle yere düşen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muğla Ailenin Korunması İlamat Masası tarafından iki ayrı suçtan arandığı, ayrıca motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarını da işlediği tespit edilen A.T., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın kaçması ve vatandaşın yumrukla müdahalesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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