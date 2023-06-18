Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı

Travis Barker'le görkemli bir düğünle evlenen Kourtney Kardashian, uzun süre bebek sahibi olmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Cinsel ilişki orucunda dahi girdiklerini söyleyen Kourtney, hamile olduğu müjdesini eşinin konseri sırasında verdi. Ünlü isim sahnedeki kocası görsün diye "Ben hamileyim" diye yazdığı bir pankart açtı.

Geçtiğimiz yıl arka arkaya düzenlenen üç farklı törenle dünya evine giren 44 yaşındaki Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker'ı bebek mutluluğu sardı.

"İŞİMİZ TANRIYA KALDI" DEMİŞTİ

Travis Barker ile hayatını birleştiren Kourtney Kardashian, zaman zaman çocuk sahibi olmak için uyguladığı ilginç yöntemlerle gündeme gelmişti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemiş daha sonra "Artık tamam. Bizim çocuk sahibi olma işimiz Tanrı'ya kaldı" diyerek bu konuda ne kadar yorgun olduğunu ifade etmişti.

HAMİLELİK HABERİNİ KONSERDE DUYURDU

Tam umutlarını kesmişken çiftle ilgili büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlü isim hamile kaldığını duyurmak için ilginç ve farklı bir yöntem seçti. 44 yaşındaki yıldız isim Travis Barker'ın grubu Blink 182 ile birlikte Los Angeles'ta verdiği konserde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart açtı. Sonra da olduğu yerde zıplamaya başladı.

KARISINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Bu pankartı ve karısının heyecanını gören Travis Barker da sahneden inip karısının yanına koştu ve onu öpücüklere boğdu.