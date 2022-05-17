Cemiyet bu düğüne akın etti! Ebru Gündeş şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı - Haberler

İSTANBUL (Haberler.com) - Cemiyet hayatının saygın isimlerinden İsmet-Hülya Kadıoğlu çiftinin küçük oğulları Onur Can Kadıoğlu nişanlısı Esma Nur Hantumanlı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Onur Can Kadıoğlu ve Esma Nur Hantumanlı çiftinin bu mutlu gününde, iş sanat ve medya dünyasından ünlü isimler Hotel Wyndham Grand Istanbul Levent'de bir araya geldi.

EVLENDİLER

Evlatlarını evlendiren İsmet-Hülya Kadıoğlu ve dünürleri Yavuz-Aynur Hantumanlı'nın mutlulukları ve heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen nikah töreninde Esma Nur Hantumanlı ve Onu Can Kadıoğlu; Yaren Karatepe, Tolga Kadıoğlu ve Ahmet Durmuş şahitliğinde mutluluğa 'Evet' dediler.

EBRU GÜNDEŞ SAHNEYE ÇIKTI

Nikah töreninin ardından Kadıoğlu çifti, ilk danslarını başarılı müzik insanı Murat Yeter'in hediyesi olan özel bir beste ile yaptı. Adeta şıklık yarışı yaşanan gecede, Tarık Sezer Orkestrasının performansı ile başlayan düğün eğlencesi Canan Anderson'un keman şovu eşliğinde dans gösterisi ve ardından Ebru Gündeş'in Kadıoğlu çiftine özel hazırladığı sahne repertuarı ile devam etti.

BALAYI İÇİN İTALYA'YA GİTTİLER

Kadıoğlu Ailesini bu mutlu günde yalnız bırakmayan Nil Burak ve Bahar Gelir de seslendirdikleri şarkılarıyla misafirlere eğlenceli anlar yaşattı. Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'ın sunumuyla gerçekleşen düğünün ardından Kadıoğlu çifti balayı için İtalya'ya uçtu.