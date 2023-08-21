Çember içinde dans eden oyuncu Ece Yaşar, yere çakıldı

Evinde tavana asılı çemberin içinde dans eden Kısmet dizisinin başrol oyuncusu Ece Yaşar, dengesini kaybederek yere düştü. Dans ederken kendini bir yanda yerde bulan Yaşar, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Göründüğünden daha usturuplu düştüm. Gereken dersler alındı" dedi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinin başrol oyuncularından Ece Yaşar, evinde çember içinde dans etmek isterken yere çakıldı.

"USTURUPLU DÜŞTÜM"

Oyunculuğun yanı sıra dansa merakı olan Ece Yaşar, evinde tavana asılı olan çemberin içinde dans ediyor. Zaman zaman Instagram hesabından dans videolarını yayınlayan oyuncu, son olarak çemberin içinden düştüğü anı paylaştı. Bir anda kendini yerde bulan oyuncu o anları "Gayet iyiyim. Göründüğünden daha usturuplu düştüm. Gereken dersler alındı. Çakıl fişek gibi kaçtı. Zibidi iyi misin demek yok" dedi.

ECE YAŞAR KİMDİR?

1994 yılında Ankara'da doğan Ece Yaşar, ortaokul ve lisede Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almasının ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini Kara Sevda projesiyle gerçekleştiren Yaşar, aynı zamanda Hayvan Çiftliği ve Babaannemin Masalı adlı tiyatro oyunlarıyla sahne deneyimi edindi.

2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminde Moğol kızı Maral karakteri ile ilk sinema filmi tecrübesinde göstermiş olduğu başarılı performansla adından sıkça ettirmeyi başaran oyuncu, dört sezon devam eden Çukur adlı dizide Karaca Koçavalı karakteri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 2021 yılında Ölüm Zamanı projesinde rol aldıktan sonra Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinden biri olan Yaşar, 2023 yılında vizyona giren Prestij Meselesi filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.