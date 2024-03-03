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Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

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Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Yılmaz ile olan ilişkisiyle ilgili "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

CEM YILMAZ'IN YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktıCem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım

"AĞZIM TATLANDI, YÜREĞİM HAVALANDI"

Pilates eğitmeni Karahalil, sosyal medya hesabından Yılmaz'ın günler önce paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaştı.

Öte yandan Cem Yılmaz ise Necla Karahalil'in paylaştığı fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktıNecla Karahalil'in paylaşımı

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktıNecla Karahalil

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktıNecla Karahalil

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

birgörüş:

müslümanlar bir yastığa ömür baş koyar bazıalrı da 3-5 senede bir yastıkdaki başı değiştirir

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