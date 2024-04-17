Üye Girişi
Haberler

Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla magazin camiasına bomba gibi düştü. Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişki yaşadığı ileri sürülen ve art arda fotoğrafları yayınlanan Erdoğan, günler sonra sessizliğini bozdu.

İkilinin ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun peş peşe çiftin fotoğraflarını yayınladı. Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.

Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Nisan dün gece deprem mi oldu? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? 17 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bitlis İl Emniyet Müdürü kimdir? Ortaç Şekerlioğlu kimdir? Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayim neden gözaltına alındı? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title