Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla magazin camiasına bomba gibi düştü. Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişki yaşadığı ileri sürülen ve art arda fotoğrafları yayınlanan Erdoğan, günler sonra sessizliğini bozdu.

İkilinin ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun peş peşe çiftin fotoğraflarını yayınladı. Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.