Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafetiyle herkesi büyüledi

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali dün başladı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını milyonlara duyuran Meryem Uzerli Kırmızı halıda boy gösterdi. Uzerli zarafetiyle görenleri hayran bıraktı.

76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece açılışını Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile yaptı.

SADE VE ŞIK

Sinema ve gösteri dünyasından birçok ismin katıldığı festivale Meryem Uzerli, siyah straplez elbisesiyle katıldı.Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Uzerli, güzelliğiyle parmak ısırttı.

İşte güzel oyuncunun kırmızı halı pozları;