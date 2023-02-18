Çadırkentte yürek ısıtan anlar! Sefo ve Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla oyun oynayıp şarkı söyledi

Deprem bölgesindeki çocuklar için oyun alanı ve oyuncak yardımı çağrısı yapan Aleyna Tilki, rapçi Sefo ile Hatay'a gitti. İki ünlü isim, depremzede çocuklarla şarkı söyleyerek oyun oynadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi. Depremzede çocukları yalnız bırakmayan Sefo ve Aleyna Tilki de Hatay'a gitti.

OYUNLAR OYNADILAR

Çadırkente giden iki başarılı şarkıcı, depremzede çocuklarla oyun oynayıp birlikte şarkılar söyledi. Çocuklara moral veren iki sanatçının o anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOCUKLARLA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GÜLDÜK, EĞLENDİK"

Çocuklar sohbet ederken yanındaki kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla duygulanan Sefo ise yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Bugün bir davet üzerine İskenderun'daydım. çadırkentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda bana öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. çok güzelsiniz çocuklar."

OYUNCAK VE OYUN ALANI KURMAK İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video yayınlayan Aleyna Tilki, depremzede çocuklar için oyuncak ve oyun alanı kurmak için yardım istemişti. Ahbap derneği ile işbirliği yapan Tilki, "Şu anda afet bölgesindeki çocukların oyuncaklarla bağ kurup onlarla duygularını paylaşmaya, onlara sarılmaya çok ihtiyacı var. Deprem bölgesine gidecek oyuncak yardımı için Ahbap'la oluşturduğumuz linke tıklayarak para bağışı yapabilirsiniz" demişti.