Burhan Çaçan'ın hiç bilinmeyen hikayesi! 6 yaşına kadar babasını hiç görmemiş, işte nedeni

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1960 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gözlerini açan ünlü sanatçı, 62 yıllık yaşantısında birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. 27 Mayıs darbesinden sonra birçok ile sürgün edilen babasını 6 yaşındayken görebilen ünlü şarkıcı, bu travmatik olayı ömrü boyunca hiç unutmadı.