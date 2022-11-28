Bu iddia ortalık karıştırır! 51 yaşındaki oyuncu, Prens Harry ile ilişkiye girdiğini itiraf etti

Amerikalı televizyon yıldızı Catherine Ommanney, Prens Harry 21 yaşındayken onunla gizli ilişki yaşadığını itiraf etti. Catherine, Harry'nin kısa süre sonra piyasa sürülecek kitabında kendisi ile yaptığı bir aylık kaçamağa yer vermeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

2006 yılında Harry ile ilişki yaşadığını ve küvette fotoğraf çektiğini söyleyen Catherine, Harry ile geçirdiği zamanın hayatının en güzel zamanı olduğunu söyledi.

The Sun gazetesine konuşan Catherine Ommanney, hayatında hiç kimsenin Harry kadar kendisini tutkulu bir şekilde öpmediğini belirtti. TV yıldızı, Harry'nin ünlü bir kişi olmaktan sıkıldığını her zaman sıradan bir yaşam sürmeyi hayal ettiğini söyledi.

"Amarikan The Real Housewives of DC" dizisi ile ünlenen Catherine Ommanney, 2006 yılında Londra'daHarry ile buluştuğunun ortaya çıkmasından sonra boşandı. O sıralarda Prens Harry'nin iş kadını olan sevgilisi Chelsy Davy ile ilişkisi devam ediyordu.

Chelsy Davy

Harry ile arkadaşlarıvasıtası ile tanıştığını söyleyen Catherine, o zamanlar 21 yaşında olan Harry ile ilişki yaşayacağını aklının ucundan bile geçirmediğini fakat Harry ile aralarında sohbet ilerledikçe birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlayıp ilişkiye başladıklarını söyledi.

Catherine Ommanney

Harry'nin kitabında bu ilişkiye yer verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.