Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla yürek hoplattı

Mayıs ayında 8 aylık eşi Oğuzhan Koç ile evliliği tek celsede biten Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Bir süredir arkadaşlarıyla tatil yapan Özdemir, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun kusursuz fiziği görenleri hayran bıraktı.

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğini mayıs ayında bitiren Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Kız arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

SELİN CİĞERCİ'DEN ALEVLİ YORUM

Önceki gün sualtındaki pozunu paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de leopar desenli bikinisiyle plajda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 15,9 milyon takipçisi bulunan Özdemir'e ilk yorum Selin Ciğerci'den geldi. Özdemir'in pozunu beğenen Ciğerci, paylaşıma alev emojisi koydu.

"OĞUZHAN NE KAYBETTİĞİNİ GÖRSÜN"

Sağlıklı beslenen ve sık sık dans eden 31 yaşındaki Demet Özdemir, fiziğiyle de görenleri hayran bıraktı. Özdemir'in paylaşımını gören bazı takipçileri ise eski eş Oğuzhan Koç'a gönderme yaparak "Şimdi Oğuzhan düşünsün" ve "Oğuzhan ne kaybettiğini görsün" yorumları yapıldı.