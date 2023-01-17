Borsayla ilgili anket yapan Gülben Ergen'e gizli reklam uyarısı: Başına dert alır

Şarkıcı Gülben Ergen Twitter hesabından borsayla ilgili anket yaptı. Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz ünlü şarkıcıya paylaşımından dolayı gizli reklam konusunda uyarıda bulundu.

Şarkıcılığının yanı sıra yer aldığı yapımlarda da oyunculuk konusunda başarı gösteren Gülben Ergen, iş dünyasına da kurduğu kozmetik markasıyla ufaktan giriş yaptı.

BORSAYLA İLGİLİ ANKET YAPTI

Bir yandan konserlerine devam eden Gülben Eren Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Ünlü şarkıcıborsayla ilgili bir anket yaptı. Ergen, Twitter'dan birkaç hisse ismi yazarak "Hangisini risksiz buluyorsunuz?" sorusunu sordu.

GİZLİ REKLAM UYARISI GELDİ

Paylaşıma işinde uzman birçok isim yorum yaparken bazı kullanıcılar bu paylaşımı konusunda ünlü şarkıcıyı uyardı. Ergen'in bu paylaşımına Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Yılmaz, "Aslında sadece fikir alıyor. Masumane yani. Fakat kendisinin "aşırı ünlü" olması hasebiyle; viral/gizli reklam/sermaye piyasaları kanunu/cezai şartlar vs. biraraya geldiğinde ağrımaz başına nasıl bir dert alacağı ile ilgili de fikri olsa güzel olurmuş tabii."