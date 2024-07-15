Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz nisan ayında ilişkisini ilan eden oyuncunun ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü.

OFİSTE GİZLİCE BULUŞUYORLAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir süredir Rabia Soytürk ile dolu dizgin aşk yaşayan Samet Vuruşan, birkaç ay önce şarkıcı Rabia Tunçbilek ile tanıştı. Klip çekiminde başlayan arkadaşlıkları ilerleyen Vuruşan ile Tunçbilek arasında bir yakınlaşma oldu. İkilinin bir süredir Vuruşan'ın ofiste gizlice buluştuğu ileri sürüldü. Güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün ihanetin ardından ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.