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Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

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Oyuncu Rabia Soytürk'ün nisan ayında ilişkisini ilan ettiği sevgilisi Samet Vuruşan tarafından aldatıldığı söylentisi magazin gündemini karıştırdı. Vuruşan'ın klip çekiminde tanıştığı şarkıcı Rabia Tunçbilek ile gizli gizli buluştuğu konuşulmaya başlandı.

Son olarak Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz nisan ayında ilişkisini ilan eden oyuncunun ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü.

OFİSTE GİZLİCE BULUŞUYORLAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir süredir Rabia Soytürk ile dolu dizgin aşk yaşayan Samet Vuruşan, birkaç ay önce şarkıcı Rabia Tunçbilek ile tanıştı. Klip çekiminde başlayan arkadaşlıkları ilerleyen Vuruşan ile Tunçbilek arasında bir yakınlaşma oldu. İkilinin bir süredir Vuruşan'ın ofiste gizlice buluştuğu ileri sürüldü. Güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün ihanetin ardından ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Rabia Soytürk Tunçbilek Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

Mehmet Yaşar Çiçek:

bize ne bundan... haber değeri bile yok .

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Billy gates:

DOĞRU OLAN Bİ ŞEY VARMI

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Evvab:

adamın soyadın dan belli ne olduğu ne bekliyordu

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Mustafa Çarboğa:

Rihanna nin Dayak yediği Madonna nin Aldatildigi Dünyada seni Harcarlar Safinaz diye bir söz var o geldi aklıma ??

12
0
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sdsfs dfsa:

Resme bak arkadaş yaa... PEYGAMBER EFENDİMİZ NEDE GÜZEL SÖYLEMİŞ... UTANMIYORSAN İSTEDİĞİNİ YAP ÇÜNKÜ UTANMA SADECE İNSANA ÖZEL BİR ŞEYDİR HAYVANLARDA BULUNMAZ...

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dersu uzala:

en güzeli dahi olsa erkek aldatır çünkü güzellik yetmez

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Soyadından belli Vuruşan, garip değil

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Bahane kim kiminle ise Samet vuruşan vuruşmada düşünsün mahkemede

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