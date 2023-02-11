Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı Hande Püryan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizinde büyük yıkımlara neden olan depremlerde yaşamını yitirdi.

Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depreme Adana'da yakalandı.

KIZI VE OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti. Dizinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

ROL ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Oyuncu Sibel Taşçıoğlu da aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Emel Atıcı için "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı, Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

PÜRYAN ATICI'NIN OKULUNDAN TAZİYE MESAJI

Beykoz Üniversitesi de mezunlarından Püryan Atıcı'nın vefatının ardından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemizin 2014-2015 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunumuz Hande Püryan Atıcı ile annesi Emel Atıcı'yı depremde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beykoz Üniversitesi ailesi olarak mezunumuz sevgili Püryan'a ve değerli annesine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."