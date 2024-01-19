Beynindeki tümör sebebiyle acil ameliyata alınan şarkıcı Şimal'den ilk fotoğraf geldi

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'in bu sefer de beyninde tümör tespit edildi. Kanser tedavisi görürken 43 kiloya kadar düşen Şimal, önceki gün acil ameliyata alındı. 8 saatlik operasyonun ardından uyanan Şimal'den bugün paylaşım geldi.

"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI

Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının uyandığı anları yayınladı. Oldukça bitkin görünen güzel şarkıcının paylaşımında şu ifadeler yer aldı;"Her gün daha iyi oluyoruz. Şimaliniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışsınız yine çok teşekkür ederiz. Doğal olarak ona odaklıyız. Mesajlara geç cevap verebiliyoruz kusura bakmayın. Sevgiler."

KANSERİ YENMİŞTİ

Genç şarkıcı Şimal, 20212in mayıs ayında meme kanserine yakalanmıştı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavi gören ve 43 kilo kadar düşen şarkıcı, geçtiğimiz yıl kanseri yenmişti. Rutin kontrollerini yaptıran Şimal, beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.