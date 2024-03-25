Beria Özden 'Aleyna'dan uzak dur' uyarılarını dinlemeyen eşi Yunus Emre'yi sildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durumdan rahatsız olarak eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden'den yeni hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde hamilelik müjdesi veren ve kısa süre içinde bebeğini düşüren Beria Özden, eşinin uyarılarına kulak asmamasına sinirlendi. Son bölümde eşi ve Aleyna'yı samimi şekilde gören Beria Özden, Instagram profilinden hem eşiyle olan fotoğrafı hem de Yunus Emre'nin baş harflerini sildi.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Beria Özden, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurmuştu. O hafta oynanan iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, baba olacağını öğrenmişti. Beria Özden ise rahatsızlıklarından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı bebeğini kaybettiğini açıkladı. Özel izinle eşiyle telefonda konuşan Beria Özden, hem kötü haberi verdi hem de Aleyna konusu uyarıda bulundu.

"ALEYNA'DAN UZAK DUR"

Daha önce eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" demişti. Yunus Emre de eşini çok sevdiğini belirterek "Böyle şeyleri kafana takma" karşılığını vermişti.