Berfu Yenenler'in şakası olay oldu! Murat Dalkılıç, dostu Eser Yenenler'i ele vermemek için yalan üstüne yalan söyledi

Uzun süredir sosyal medya hesabından eğlenceli videolar çeken Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in yanında Murat Dalkılıç'ı arayarak "Eser seninle olduğunu söyledi, gece eve gelmedi" dedi. Arkadaşını ele vermemek için yalan söyleyen Murat Dalkılıç ise "İçeride yatıyor" dedi.

2015 Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılarak adını duyuran 28 yaşındaki Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Berfu Yenenler, eşiyle yaptığı gösterilerin yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç isim son olarak yakın arkadaşları Murat Dalkılıç'a yaptıkları şakayla adından söz ettirdi.

ESER'İ ELE VERMEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'ı arayara "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye sordu. Arkadaşını ele vermek istemeyen Dalkılıç da peş peşe yalan söyleyerek "Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor. Ben ona söylerim" diyerek karşılık verdi. Berfu Yenenler'in "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine panikleyen Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" diyor. Büyük bir şaşkınlıkla telefonu kapatan Yenenler ise "Erkekler kapatılsın" ifadelerini kullandı.

DALKILIÇ: YOLDA İNSANLAR YÜZÜME GÜLÜYOR

O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, "Erkek örgütlenmesi" notunu yazdı. Paylaşıma yorum yapan Dalkılıç ise "Abi yolda insanlar yüzüme yüzüme gülüyor" dedi.