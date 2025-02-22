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Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi

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28 yaşındaki model Bella Hadid, Instagram'da paylaştığı kovboy tarzı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Bella'nın bu fotoğrafları, Frankie's Bikinis markasıyla yaptığı iş birliği için çekildi. Kendisi aynı zamanda deneyimli bir binici olan Bella, fotoğraflarda bir at çiftliğinde beyaz bir ata binerken görüntülendi. Özel hayatında da başarılı bir binici olan Bella, yakın zamanda kendi parfüm şirketini kurdu ve üç farklı yağ bazlı parfüm üretti.

28 yaşındaki model Bella Hadid, Instagram'da paylaşılan bir dizi fotoğrafta kovboy tarzını yansıttı.

Deneyimli bir binici olan Bella, kahverengi üçgen üst ve uyumlu mini şortla bir at çiftliğinde beyaz bir ata binerken görüntülendi.

Fotoğraflar, Frankie's Bikinis markasıyla yaptığı iş birliği için çekildi ve hem markanın hem de Bella'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

"@bellahadid en iyi yaptığı şeyi yapıyor - yeni güneş öpücüğü süet mayo koleksiyonumuzla" başlığıyla paylaşılan fotoğraflar, modelin Yellowstone dizisindeki konuk oyunculuğunu hatırlattı.

Bella, Aralık ayında yayınlanan bir bölümde, Beth Dutton'ın (Kelly Reilly) at görmek için Texas'a gittiği sahnede rol almıştı. Dizinin yaratıcısı Taylor Sheridan'ın canlandırdığı Travis karakterinin kız arkadaşı Sadie rolünü üstlenen Bella, çekimlerde kendi binici botlarını ve şapkasını kullanmıştı.

Özel hayatında da başarılı bir rodeo yıldızı ve binici olan Adan Banuelos ile ilişki yaşayan Bella, sevgilisiyle ilk kez Ekim 2023'te Fort Worth Stockyards'da görüntülenmişti. Çift, 2024 Sevgililer Günü'nde ilişkilerini Instagram üzerinden resmen duyurdu.

Bu yeni fotoğraf çekimi, Bella için yoğun bir döneme denk geldi. Model yakın zamanda Orebella adlı kendi parfüm şirketini kurdu. Hassas cilt yapısı nedeniyle özel olarak geliştirdiği üç farklı yağ bazlı parfüm üretti.

Allure dergisine verdiği röportajda, "Sadece stresten bile kurdeşen ve döküntü çıkarabiliyorum, bu yüzden artık vücudumu tetikleyebilecek her şeyden uzak duruyorum" diyen Bella, parfümlerini olabildiğince benzersiz yapmaya çalıştığını belirtti.

Koleksiyon, yasemin, gül ve tonka fasulyesi içeren Window2soul, monoi, bergamot ve paçuli notaları taşıyan Blooming Fire ve deniz tuzu, zeytin ağacı ve sedir ağacı içeren Salted Muse olmak üzere üç farklı kokudan oluşuyor.

Los Angeles'tan Fort Worth, Texas'a taşınan model, Teksas'taki yaşamından övgüyle bahsediyor. "İlk kez sahte bir yüz takınmıyorum. Kendimi iyi hissetmediğimde bir yere gitmiyorum ve kendime zaman ayırıyorum. Daha önce bunu yapma fırsatım olmamıştı" diyen Bella, "Artık fotoğraflarda mutlu göründüğümü söylediklerinde, gerçekten mutluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum; şimdiki kötü günlerim, eskinin iyi günleri gibiydi" açıklamasını yaptı.

Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi

Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi

Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi

Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi

Bella Hadid, bikini üstü ve mini şortla at üzerinde poz verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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