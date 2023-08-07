Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi

Şubat ayında sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile nikah masasına oturan oyuncu Bora Akkaş baba oldu. Dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına alan ikili, kızlarına "Suzan" adını verdi.

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, şubat ayında 2 yıldır aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu. İtalya Milano'da evlenen çift, dün ilk bebeklerini kucağına aldı.

SUZAN ADINI VERDİLER

Instagram hesabından yemek tarifleri videoları yayınlayan ve son zamanlar hamilelik pozlarıyla dikkat çeken Oben Alkan, dün Maslak'taki özel bir hastanede normal doğum yaptı. İkili, kızlarına "Suzan" adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Annesi ve eşinin bebekle verdikleri ilk pozu da paylaşan Oben Alkan, "Hoş geldin Suzan" notunu düştü.