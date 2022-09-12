Başak Ceylan Torun, şarkıcı eşi Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü iddia ederek isyan etti

Başak Ceylan Torun, 2020 yılında evlendiği Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın şiddetine uğradığını iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuki işlemleri başlattığını söyleyen Torun, "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturacağım" dedi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve bir erkek bebekleri olan çift, şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

"AİLEM VE ÇOCUĞUM ZARAR GÖRMESİN DİYE HEP SUSTUM"

Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, sosyal medya hesabından şiddete uğradığını iddia etti. Maruz kaldığı şiddetin ardından susmayacağını ve gerekli mücadeleyi vereceğini belirten Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Başak Ceylan Torun'un şiddet iddiasının ardından gözlerin çevrildiği sanatçı Kaan Boşnak'tan henüz bir açıklama gelmedi. Torun ise sosyal medya hesabından kendisine destek olan arkadaşlarının paylaşımlarını yayınlayarak teşekkür etti.